Solo Leveling: una nuova illustrazione speciale per l'anime del webtoon tanto atteso

Ci sono diversi webtoon che ultimamente stanno vedendo la luce sotto forma di anime. Crunchyroll ne ha pubblicati parecchi, anche Netflix si sta dando da fare con i prodotti provenienti dalla Corea del Sud, ma finora non è ancora arrivato quello più atteso e che negli ultimi anni è diventato virale in rete: il webtoon Solo Leveling.

Un'ambientazione fantastica apparentemente semplice e nata dalla mente di Chugong nel 2016 in formato light novel, ma che è stata ripresa e portata all'estremo dal disegnatore ormai scomparso Jang Seong-rak. È stato proprio quest'ultimo a rendere Solo Leveling famoso in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di fan che attendevano l'uscita dei capitoli spasmodicamente, e fino alla conclusione si è confermato essere uno dei fenomeni del panorama webtoon degli ultimi anni.

Non poteva quindi rimanere senza un anime, e proprio negli ultimi tempi si sta parlando spesso della produzione dell'anime di Solo Leveling. Le informazioni in generale sono ancora poche, ma tramite i social la casa produttrice pubblica nuove immagini e illustrazioni speciali. Le ultime di queste sono state condivise dall'account Shonenleaks su Twitter: nelle immagini in basso si vede il character design di Cha Hae-in e Sung Jinwoo, la prima protagonista femminile e il secondo protagonista effettivo della storia. Non è un character design semplice, visto che entrambi vengono mostrati in tantissime pose, in particolare quelle di combattimento.

Un modo per ricordare al pubblico che l'anime è ancora in produzione e nulla si è fermato, in attesa che Solo Leveling faccia il suo debutto nel 2023. Quanto attendete il prossimo lavoro di A-1 Pictures?