Solo Leveling è un isekai? La nuova hit anime spiegata

Il tanto atteso adattamento anime di Solo Leveling ha debuttato su Crunchyroll. La serie, ricca di azione ed elementi fantasy, presenta dei portali che connettono il nostro mondo ad un universo alternativo di demoni e mostri, un tema comune a molte opere isekai. Ma Solo Leveling si può considerare un isekai?

Il successo dell'anime ha portato al crash di Crunchyroll dopo l'uscita di Solo Leveling: un numero spropositato di utenti hanno cercato di connettersi, nello stesso momento, alla piattaforma per guardare il primo episodio della serie, dimostrando la popolarità della produzione e la curiosità del pubblico per questo titolo.

La trama segue il protagonista Sung Jin-Woo, uno dei cacciatori più deboli del mondo. Dieci anni prima degli eventi della serie, nell'universo di Solo Leveling sono comparsi dei misteriosi portali, chiamati "Gate", capaci di collegare la Terra a sotterranei pericolosi popolati da bestie magiche.

I "semplici" umani hanno ricevuto dei poteri magici che li hanno resi Cacciatori: grazie ad essi, possono avventurarsi nei Portali per ottenere risorse cruciali. Il protagonista, dopo un'esperienza quasi mortale in un dungeon, viene scelto dal "Sistema" per diventare un "Player". Come i giocatori dei videogiochi, ottiene la capacità di salire di livello e la possibilità di avere forza illimitata.

Nonostante la presenza di elementi fantasy e l'ambientazione in mondi alternativi, la serie potrebbe non essere considerata un isekai tradizionale. I Gate sono una connessione temporanea a dimensioni diverse, con l'obiettivo di ripulire i dungeon entro sette giorni per evitare che le minacce emergano nel nostro mondo.

Nonostante la presenza di mostri, magia e elementi soprannaturali, la trama si concentra principalmente sul nostro mondo e sulla minaccia dei Gate, distinguendosi da molti isekai, in cui gran parte dell'azione si svolge completamente nell'universo alternativo. Solo Leveling arriva con doppiaggio italiano su Crunchyroll.