Solo Leveling Limited Edition è in ristampa: Star Comics annuncia il ritorno in fumetteria

In via del tutto eccezionale, Star Comics ha annunciato la ristampa della Limited Edition di Solo Leveling, con il Volume 1 pronto a tornare in fumetteria a breve. La casa editrice ha annunciato che il primo volume verrà ristampato una sola volta e a tiratura limitata, e che la data d'uscita sarà comunicata prossimamente sui social.

I volumi che torneranno disponibili avranno lo stesso prezzo della prima tiratura - ovvero €9,90 - le stesse finiture (cold foil ed embossing) e riporteranno il disclaimer "ristampa" sul colophon e sulla bandella della sovraccoperta. In calce potete dare un'occhiata all'edizione in questione.

Solo Leveling è il manhwa più letto al mondo, nonché uno dei fumetti più popolari di stampo non giapponese. L'opera del sudcoreano Chu-Gong è illustrata dai talentuosi ragazzi di Radice Studio, e riceverà presto un adattamento live-action e una trasposizione videoludica. Star Comics ha annunciato l'arrivo dell'opera in Italia durante gli Star Days dello scorso settembre, e la Limited Edition ha registrato il tutto esaurito in un battito di ciglia.

In attesa di scoprire da quale data sarà possibile preordinare nuovamente il fumetto, vi ricordiamo che potete scoprire maggiori dettagli su Solo Leveling dando un'occhiata al nostro ultimo approfondimento. Per altre uscite firmate Star Comics, invece, vi rimandiamo alle ultimissime novità degli Star Days 2021.