Solo Leveling non si ferma: l'anime entra nel dungeon della Stagione 2 con un trailer

L'inverno 2024 di Crunchyroll è stato segnato dall'esordio di Solo Leveling, adattamento della novel/manhwa di Chugong e DUBU del Redice Studio. Dopo 12 episodi entusiasmanti che ci hanno portato a fare la conoscenza dell'"arma più debole dell'umanità", l'anime proseguirà con l'annuncio di una Stagione 2 di Solo Leveling.

Il finale di stagione di Solo Leveling ha portato buone nuove. Una delle serie anime migliori dell'inverno 2024 non si fermerà. Al termine della trasmissione dell'ultima puntata è stata infatti annunciata la stagione 2 dell'anime attraverso un teaser trailer.

Nelle prime 12 puntate di Solo Leveling abbiamo conosciuto Sung Jinwoo, passato dall'essere un debole a uno degli hunter più forti. La strada per diventare un cacciatore in grado di affrontare dungeon di Grado S è però ancora molto lontana.

La Stagione 2 di Solo Leveling viene ufficialmente riconosciuta con il sottotitolo di "Arise from the Shadow". In questa seconda fase della storia continueremo a esplorare dungeon con Sung Jinwoo, che nel mentre migliorerà le sue capacità di combattimento come player.

Solo Leveling si riposerà per qualche tempo. L'anime salterà la stagione primaverile, ma forse tornerà già in estate o al massimo in autunno. Al momento Solo Leveling 2 non ha una finestra d'uscita, ma non è da escludere che A-1 Pictures voglia riportare l'anime già quest'anno.

