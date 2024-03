Solo Leveling omaggia Dragon Ball: l'Hunter Sung Jinwoo saltella come Goku

Nell'episodio 9 di Solo Leveling, è stato reso omaggio al grande maestro di Dragon Ball, Akira Toriyama, in un modo a dir poco epico. Sung Jin-Woo, Lee Joohee, Song Chi-Yul, Kim Sangshik e i sopravvissuti del Doppio Dungeon, accompagnati da Kang Taeshik e dei carcerati, hanno cominciato la loro nuova avventura.

Dopo aver preso tre percorsi diversi, Kang Taeshik ha cominciato a svolgere il suo lavoro da sicario, eliminando i prigionieri e, successivamente, due sopravvissuti del Doppio Dungeon. Jin-Woo, Joohee e Song hanno assistito solo successivamente alla strage avvenuta, restando scioccati dall'orribile scena,

È così che è cominciata una battaglia tra Jin-woo e Kang Taeshik. Proprio quando Taeshik stava per sferrare il colpo finale, l'Hunter di Grado E è intervenuto e, solo dopo un breve dialogo, ha iniziato a saltellare sui piedi, esattamente come fa Son Goku di Dragon Ball per scaldarsi prima di un combattimento e far fuori il proprio avversario.

Questo piccolo gesto, iconico per Son Goku, è stato accolto con emozione dai fan. Nessun altro personaggio anime ha uno stile così unico e così amato: il Saiyan eseguiva questo movimento solo prima di un combattimento particolarmente epico, come quando ha affrontato Broly in Dragon Ball Super: Broly.

È chiaro che questo riferimento è stato creato prima della notizia della perdita di Akira Toriyama, ma questo riferimento a Dragon Ball ha lasciato i fan con gli occhi lucidi, che hanno espresso la loro gioia e rispetto nei confronti dell'A-1 Pictures, lo studio d'animazione che si è occupato di dare vita a Solo Leveling, per aver aggiunto un dettaglio così significativo. Lo studio che ha compiuto questo gesto testimonia l'influenza che il rinomato mangaka ha avuto nell'industria di anime e manga.