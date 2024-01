Solo Leveling, la première dell'anime è pazzesca: Crunchyroll in crash!

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente nella giornata di sabato 6 gennaio l'adattamento anime di Solo Leveling è arrivato. Su Crunchyroll è infatti già disponibile il primo episodio della Stagione 1 dell'anime. Il successo della serie animata è stato incredibile: la piattaforma di streaming è andata in crash a soli 10 minuti di pubblicazione della serie.

Numerosi utenti sui social hanno segnalato il problema di Crunchyroll nel momento esatto in cui Solo Leveling ha fatto il suo debutto ufficiale sulla piattaforma. Problemi come quello riscontrato nelle scorse ore si verificano quando troppe persone si collegano nello stesso momento al servizio, mandando in "crash" i suoi server. Quanto avvenuto, insomma, è simbolo di quanto la serie anime di Solo Leveling fosse attesa dai fan.

Ma quale potrebbe essere il motivo del successo di Solo Leveling? La serie anime è tratta dal manhwa omonimo, ossia da un fumetto sud-coreano, già molto popolare in tutto il mondo, disponibile in Italia attraverso la casa editrice Star Comics. Questo fumetto è a sua volta ispirato ad una light novel scritta e disegnata da Chugong che fonde abilmente i temi fantasy con una trama originale.

Come si evince dal titolo, il protagonista Jinwoo Sung intraprende un percorso per crescere sempre di più di livello, ma decide di farlo totalmente da solo. La ciliegina sulla torta è il team a lavoro sull'animazione del nuovo anime, lo studio A-1 Pictures, conosciuto per titolo degli di nota come Sword Art Online, Fairy Tail e Mashle: Magic And Muscles. Vista la sua importanza, Solo Leveling sarà doppiato in italiano!