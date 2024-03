Solo Leveling si prepara al finale di stagione con una preview epica

L'anime di Solo Leveling ha accompagnato il pubblico per tre mesi, da gennaio di quest'anno ad oggi, sabato 30 marzo. La serie è pronta a salutare gli appassionati con l'ultima avventura di Jin-woo, ma visti gli ultimi eventi della serie è evidente che questo è solo l'inizio di un enorme viaggio, che attende solo di essere adattato.

Il gran finale, intitolato "Arise", promette di chiudere la prima stagione in modo memorabile. Tuttavia, mentre il pubblico si prepara a salutare la serie, le prime immagini promozionali dell'episodio 12 offrono un assaggio delle intense battaglie che attendono Jin-woo.

Il protagonista di Solo Leveling, Jin-woo, è al centro della scena e dopo aver affrontato il formidabile Igris e successivamente i suoi seguaci. Questa faida culminerà nel tanto atteso epilogo, che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

A seguire, dopo le immagini promozionali è presente anche un breve teaser, disponibile in calce alla notizia, che anticipa gli eventi della puntata. La lotta di Jin-woo per cambiare classe diventa sempre più complessa: l'eroe deve combattere contro più di mille esseri mostruosi, tra cavalieri, maghi e assassini, cercando di resistere per almeno cinque minuti. Inoltre, deve fare i conti con i demoni del passato e al col tempo cercare di sopravvivere.

Nomi illustri nell'industria degli anime come Shunsuke Nakashige, insieme ai direttori principali Tomoko Sudo, Hirotaka Tokuda e Chiaki Kozumi, si sono uniti per supervisionare questo evento cruciale. Tuttavia, ciò che rende davvero unico questo finale è l'ampio team di registi che hanno contribuito a dar vita alle varie scene, da Sen Ryu a Seung Woo Now fino ad arrivare a Ryoko Kawamura. Nell'attesa dell'uscita del nuovo episodio, Solo Leveling sfoggia animazioni da capogiro nelle ultime puntate.

