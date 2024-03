Solo Leveling, è già pronta una Stagione 2? Un'immagine promozionale lo confermerebbe

Il recente speciale dedicato alla serie anime di Solo Leveling, disponibile sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, ha scatenato un'ampia discussione tra i fan, soprattutto in seguito alla rivelazione del personaggio di Beru, che fa la sua prima comparsa nel capitolo 105 del manhwa.

Poche ore fa, l'account fan di Solo Leveling ha condiviso una bozza ufficiale di Beru, diffuso dal nuovo documentario di Crunchyroll The Leveling Of Solo Leveling. Considerando che la serie anime, composta in totale di 12 episodi, si fermerà ben prima di introdurre questo personaggio nella trama, molti fan sui social media hanno iniziato a ipotizzare che ciò possa essere un indizio riguardante una possibile seconda stagione.

Tuttavia, altre ipotesi da parte del web affermano che l'inclusione della scheda del personaggio di Beru sembra essere parte di un approccio più ampio del team di produzione per arricchire la trama, come ha osservato il produttore Sota Furuhashi. Inoltre, il regista Shunsuke Nakashige ha sottolineato che lo staff di Solo Leveling intende far conoscere agli spettatori, ossia a coloro che non hanno familiarità con l'opera originale, anche altri personaggi nuovi o poco sviluppati nel webtoon.

L‘adattamento anime di Solo Leveling è stato uno dei titoli più attesi dell'anno e il successo del titolo si è visto fin dal primo giorno di pubblicazione: il primo episodio di Solo Leveling ha mandato in crash Crunchyroll, mentre la serie è diventata una delle più viste nella nota piattaforma di streaming. Le ultime dichiarazioni del CEO di Netmarble, la società produttrice sia del gioco che dell'anime di Solo Leveling, hanno ulteriormente alimentato le aspettative dei fan, dal momento che quest'ultimo ha definito la serie anime attuale come la "prima stagione", suggerendo implicitamente la possibilità di un seguito.

