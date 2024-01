Solo Leveling, dove e quando esce il secondo episodio dell'anime?

Con l'arrivo del nuovo anno e l'inizio della stagione invernale, la scorsa settimana è stata caratterizzata dal debutto in streaming di numerosi anime. Tra questi, uno dei titoli più interessanti è senza dubbio Solo Leveling, adattamento animato tratto da un mahwa che ha saputo catturare l'attenzione dei fan sin dalle prime anticipazioni.

Solo Leveling ha "rotto" Crunchyroll con il primo episodio. Numerosi utenti si sono collegati nello stesso momento alla piattaforma, al punto da renderla inagibile, impossibilitando altri a guardare la serie nell'orario desiderato. In realtà quest'evento non si tratta altro che una conferma dell'enorme successo di Solo Leveling fra i fan. Nella speranza che questa volta Crunchyroll riesca a gestire l'enorme flusso di spettatori, vediamo insieme quando e come vedere il prossimo episodio della serie.

Il secondo episodio di Solo Leveling debutterà su Crunchyroll sabato 13 gennaio, alle ore 18:30. Tutte le prossime puntate dell'anime saranno pubblicate in Italia dalla nota piattaforma di streaming, presto anche con doppiaggio in italiano.

Il titolo del secondo episodio di Solo Leveling è "If I Had One More Chance", letteralmente "se avessi un'altra possibilità", promette di svelare se Jinwoo e Joohee riusciranno a sopravvivere alle insidie del dungeon e se quest'ultimo, sul punto di diventare padre per la seconda volta, potrà finalmente incontrare suo figlio.

Solo Leveling narra l'avventura di Jinwoo, originariamente considerato il guerriero più debole del mondo, mentre intraprende un incredibile viaggio per diventare il più forte. Solo Leveling non è un isekai tradizionale, nonostante tratti i temi tipici di questo genere, ma si discosta da esso in modo originale e innovativo.