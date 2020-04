Solo Leveling: quando torna e cosa aspettarsi dalla seconda stagione del manhwa

La prima stagione di Solo Leveling si è conclusa esattamente un mese fa, e i fan sono impazienti di assistere al ritorno dell'Hunter Sung Jin-Woo. Quando verrà pubblicato il capitolo 111 e cosa accadrà in questa seconda e (presumibilmente) ultima stagione? Ecco tutte le informazioni.

Innanzitutto vi ricordiamo che Solo Leveling è andato in pausa dopo due anni di serializzazione ininterrotta sul sito di Kakao Page, dove ha adattato i primi 130 capitoli della light novel. L'opera originale conta circa 250 capitoli dedicati alla storia principale, dunque al netto di ulteriori pause la seconda stagione sarà l'ultima.

La serie rimarrà in pausa ancora per qualche settimana, visto che secondo quanto riportato da alcune affidabili fonti d'informazione americane il capitolo 111 dovrebbe essere pubblicato durante i primi di maggio. Ovviamente la situazione attuale potrebbe portare ad un ulteriore rinvio, ma secondo quanto riportato Jang Sung-Rak, importante figura legata allo studio al lavoro sull'opera, la pausa non dovrebbe comunque essere troppo lunga.

Nella seconda stagione di Solo Leveling il protagonista dovrà finalmente scegliere una gilda di cui far parte, affronterà un nuovo, colossale dungeon e cercherà di scoprire tutte le potenzialità della sua particolare classe. Non mancheranno ovviamente nuovi scontri con avversari umani e nuovi servitori. L'opera ha fatto il giro di boa e si concluderà definitivamente intorno al capitolo 220.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno del mahwa? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi rimandiamo alla sempre crescente petizione per l'adattamento anime di Solo Leveling.