Solo Leveling, quando uscirà l'episodio 6 dell'anime e cosa succederà?

Sta per avvicinarsi l'uscita dell'episodio 6 di Solo Leveling, l'anime hit del momento che sta appassionando i fan di tutto il mondo grazie alla sua trama avvincente. Solo Leveling Non è un classico isekai, ma si erge come un racconto originale all'esterno dei cliché del genere, ispirato dall'omonimo manhwa nato dalla mente di Chugong.

L'episodio 6 di Solo Leveling uscirà sabato 10 febbraio alle quattro del pomeriggio su Crunchyroll. Con cadenza settimanale, la serie prevede un totale di 12 puntate, ma il successo è stato tale da spingere gli autori a prevedere un possibile sequel.

Nell'episodio 5 di Solo Leveling, Sung Jin-Woo ha mostrato una trasformazione fisica incredibile, che non si limitava solo alla muscolatura ma anche al viso e all'altezza. Per la prima volta, è stata rivelata agli spettatori l'identità di uno dei sette cacciatori di rango S, Baek Yoonho. Dopo aver ottenuto un notevole potenziamento delle sue abilità, il protagonista decide di unirsi al gruppo di raid di Hwang Dongsuk senza sapere che si sarebbe ritrovato in un'altra complicata avventura. Tuttavia, quest'ultima potrebbe mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella del suo nuovo compagno d'avventura Jinho. Attenzione agli spoiler da qui in poi!

L'episodio 1x06 di Solo Leveling, dal titolo "The Real Hunt Begins", vedrà Sung Jin-Woo affrontare e sconfiggere il boss del Dungeon in cui è attualmente immerso. Dopo la vittoria contro questo mostro di rango C, la sua forza crescerà ulteriormente. Prima di riunirsi a Dongsuk e alla sua compagnia, nel momento in cui comprende le loro reali intenzioni, decide di affronarli e abbandonarli in compagnia di Jinho.

Avevate mai notato i punti in comune e le somiglianze tra Solo Leveling e One Punch Man? Nonostante siano due titoli apparentemente distanti, hanno molti tratti simili, tanto che l'opera di ONE potrebbe aver influenzato il manhwa di Chugong.