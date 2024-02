Solo Leveling, rivedremo la spaventosa Statua Divina nelle prossime puntate dell'anime?

Il primo episodio di Solo Leveling ha immediatamente introdotto gli spettatori all'azione attraverso il debutto della Statua Divina, un'opera architettonica dalle dimensioni spropositate, copia dell'"Essere Assoluto", capace di muoversi e attaccare il protagonista: oltre a mettere i compagni di Jin-woo in difficoltà, ha terrorizzato senza pietà il pubblico.

"Più che una divinità, sembra un diavolo", mormora Sung Jin-woo alla vista della Statua Divina. In pochi istanti, questo essere - che si autoproclama "Dio" - ha ridotto in pezzi uno per uno i membri della gilda di cui il protagonista di Solo Leveling faceva parte. Si tratta di una presenza senza precedenti, trattandosi di un mostro di Grado S all'interno di un dungeon di livello D.

I compagni di Jinwoo non sono riusciti a sconfiggere la Statua Divina e non hanno potuto far altro che scappare. È per questo motivo che il pubblico si domanda se ci sarà un rientro in scena da parte della creatura, in cui potremmo vedere Jin-woo, adesso diventato molto più potente e temibile, combattere quest'entità in una lotta corpo a corpo.



La risposta sembra essere affermativa. Attenzione, perché da qui in poi parleremo del manhwa di Solo Leveling, per cui occhio agli spoiler! La Statua Divina gioca un ruolo significativo durante il capitolo 125 del webtoon, dopo che Sung Jin-woo ha raggiunto il Livello 100.

Secondo il manhwa, Jin-woo riceverà un invito da "l'Architetto" per tornare nel dungeon dove tutto è iniziato. La lotta tra lui e la Statua di Dio sarà avvincente e coinvolgente, mentre la comparsa dell'Architetto solleverà domande sul suo ruolo e sull'identità della Statua. L'Architetto mostra un forte disprezzo per l'umanità e si scontrerà con il giovane Hunter. Tuttavia, la forza della divinità e del suo creatore non sarà sufficiente a contrastare quella del cacciatore al Livello 100, portando alla rivelazione della vera forma dell'Architetto.