Solo Leveling scatena nuovi rumor sull'anime con il teaser della nuova OST

I manga hanno dominato la scena dei fumetti per anni ormai, e sembra che la loro influenza stia facendo esplodere altri mercati in tutto il mondo. In Corea del Sud, il mercato dei manhwa è molto caldo, e serie come Solo Leveling regnano sovrane nelle vendite.

Tuttavia, ieri è stata ufficialmente segnata la fine del webtoon, e i fan di Solo Leveling sono sconvolti dal finale. Ma grazie a un piccolo teaser, sembra che le voci di un adattamento anime per Solo Leveling stiano prendendo sempre più piede.

La notizia è stata diffusa oggi per gentile concessione di D&C Webtoon, l'editore dietro Solo Leveling. Il marchio è intervenuto su Twitter per condividere una clip della OST in fase di realizzazione per Solo Leveling. Il gruppo K-pop The Boyz realizzerà la nuova traccia, ma per ora, la maggior parte dei fan sono concentrati sul teaser stesso.

In fondo, sono presenti delle animazioni di Solo Leveling in quest'ultimo. Studio Mir ha mostrato al mondo come potrebbe apparire la serie sullo schermo, e Solo Leveling ha sicuramente quello che serve per diventare un anime di enorme successo.

La clip qui sopra dimostra che il manhwa sudcoreano ha tutti gli elementi giusti per competere. Ricco di eroi carismatici, Solo Leveling è pieno di battaglie soprannaturali e alte poste in gioco che ogni amante degli shonen adorerebbe. E se guardate molti anime, saprete che diversi titoli manhwa sono stati adattati con grande successo. The God of High School e Tower of God sono solo due esempi. Quindi, se Solo Leveling vuole fare un salto di livello, un anime potrebbe fare al caso suo.

Per ora, sembra che Solo Leveling si accontenti di rimanere sulla pagina stampata e digitale, ma l'IP è pronta a ramificarsi nelle giuste circostanze. Per ora, un adattamento videoludico della serie è in fase di sviluppo insieme a una fiction televisiva live-action. Se questi andranno bene, incrociamo le dita per la realizzazione di un anime, perché Solo Leveling sta implorando per avere la sua occasione.

Cosa ne pensate di questo teaser di Solo Leveling? Pensate che la serie abbia bisogno di un anime tutto suo? Non sapete cosa sia Solo Leveling e perché ne stiamo parlando? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.