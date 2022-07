Solo Leveling: scomparso il disegnatore del manhwa per emorragia celebrale

L'intero mondo dei fumetti, da quelli coreani ai manga giapponesi, è oggi in lutto dopo la clamorosa notizia d'ultim'ora della morte del disegnatore di uno dei manhwa più popolari degli ultimi anni, l'adattamento webtoon di Solo Leveling.

Solo qualche mese fa si parlava di una trasposizione anime di Solo Leveling, rumors confermati all'Anime EXPO 2022 di luglio quando Crunchyroll ne ha annunciato la messa in produzione per il 2023.

Qualche settimana più tardi, precisamente lo scorso 23 luglio, purtroppo il disegnatore del manhwa, Seong-Rak Jang, conosciuto come 'DUBU', è scomparso a seguito di complicanze causate da un'emorragia cerebrale. Per chi non lo sapesse, inoltre, DUBU era anche il CEO dello Studio REDICE, un'istituzione nel mondo dei fumetti coreani visto che si occupava della trasposizione in webtoon di popolari web novel del Paese in questione. Una perdita dalle grandissime proporzioni per lo studio nonché per l'intero panorama fumettistico internazionale visto l'incredibile talento del disegnatore che ha contribuito fortemente alla popolarità di Solo Leveling.

