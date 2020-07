Solo Leveling: la seconda stagione del manhwa ha una data di uscita ufficiale

Sono passati circa quattro mesi dalla conclusione della prima stagione di Solo Leveling, ed i fan non vedono l'ora di rivedere Sung Jin-Woo, Cha Hae-In e compagni in azione. Fortunatamente, pochi istanti fa il profilo social ufficiale di Kakao Page ha confermato il mese di ritorno del manhwa, pubblicando l'immagine visibile in calce.

Solo Leveling tornerà nel mese di agosto con il capitolo 111 e proseguirà - salvo imprevisti - senza interruzioni fino alla conclusione della storia. La light novel di Chu-Gong conta un totale di 250 capitoli disponibili, e l'adattamento manhwa ne ha trasposti poco più della metà. La serie si concluderà dunque intorno al capitolo 220, entro la fine del 2022.

Lo scorso aprile, alcune fonti affidabili segnalarono maggio come possibile periodo di uscita della seconda stagione, ma a quanto pare l'emergenza sanitaria avrebbe rallentato i lavori e costretto lo studio a prendersi qualche mese in più per revisionare i capitoli. Al momento non è ancora stato confermato il giorno di uscita esatto del capitolo 111.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno del mahwa? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla sempre crescente petizione per l'adattamento anime di Solo Leveling.