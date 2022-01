Solo Leveling: secondo diversi rumors l'anime si farà

La cultura manhwa sudcoreana sta diventando sempre più popolare in Giappone ed anche oltreoceano, basti pensare che già diversi titoli hanno goduto di un adattamento televisivo come il popolare Tower of God. A breve, inoltre, sembra che si aggiungerà alla lista anche l'anime di Solo Leveling.

L'opera originale si è conclusa appena qualche giorno fa, dopo una serializzazione in corsa dal 2016, con il capitolo 179 di Solo Leveling. A rendere meno amaro il finale di un'opera tanto popolare sono state diverse voci di corridoio, da fonti autorevoli, che hanno iniziato a inondare la community. Stando ai caldissimi rumors in rete, dunque, l'anime di Solo Leveling si farà ed un annuncio pare essere imminente. In attesa di ulteriori informazioni, che vi riporteremo come di consueto tempestivamente tra le nostre pagine, vi rimandiamo al nostro speciale sul manhwa.

Per chi non conoscesse la trama, la storia segue le vicende di Sung Jinwoo, un hunter di classe E, la più debole tra tutte, il cui scopo è quello di eliminare i mostri che emergono dal Gate, un misterioso portale che mette a rischio la vita degli esseri umani.

E voi, invece, vi aspettavate un anime per Solo Leveling? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.