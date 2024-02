Solo Leveling è troppo simile a Sword Art Online? Tutti i punti in comune

I fan del manhwa Solo Leveling erano certi del fatto che un adattamento anime di questo titolo sarebbe stato un vero successo: con cinque episodi all'attuale, la previsione si è rivelata più che vera. Tuttavia, c'è una fetta di pubblico che ritiene che quest'opera abbia preso spunto da un altro isekai di successo: Sword Art Online.

Solo Leveling è tratto da una light novel di Chugong del 2016 e dal webtoon di Jang Sung-rak (Dubu): A-1 Pictures ha preso in mano il franchise per un adattamento anime dopo la conclusione della serie a fumetti nel dicembre 2021. Dalla parte opposta, Sword Art Online è uno dei primissimi isekai giapponesi, nato nel 2009.

Anche se diversi fan sospettano che Solo Leveling abbia tratto ispirazione da Sword Art Online, non c'è alcun modo di confermarlo. Entrambi i lavori condividono temi simili, come l'esplorazione di mondi virtuali e una notevole crescita dei protagonisti. Tuttavia, le somiglianze non implicano necessariamente un plagio.

Sia Kirito che Sung Jin-Woo cominciano la loro storia come umili eroi, fino a diventare dei combattenti valorosi. Entrambi sono costretti a lottare da soli per crescere e affrontano sfide impegnative e sebbene entrambe le serie presentino combattimenti e battaglie contro dei boss, Solo Leveling adotta una struttura simile a quella dei videogiochi, mentre Sword Art Online si svolge unicamente in un MMORPG virtuale.

Queste differenze suggeriscono che, nonostante le similitudini, ciascuna opera abbia la propria unicità. Intanto, l'episodio 6 di Solo Leveling sta per uscire e catapulterà gli spettatori in una nuova, quanto pericolosa, avventura.