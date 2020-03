Solo Leveling: la prima stagione si conclude con il capitolo 110, annunciata una pausa

Jang Sung-Rak, importante figura legata a Redice Studio, ha recentemente confermato che il capitolo 110 di Solo Leveling ha segnato la fine della prima stagione dell'adattamento manhwa. La serie andrà in pausa per qualche settimana e riprenderà con l'inizio della seconda stagione nel corso del mese di aprile.

Il team al lavoro sul webtoon di Solo Leveling ha pubblicato centodieci capitoli dal 3 marzo del 2018 al 19 marzo 2020, e si trova attualmente a metà strada dall'adattamento completo della serie di light novel. L'opera di Chu-Gong conta infatti 14 Volumi totali, con 249 capitoli dedicati alla storia principale e 21 aggiuntivi in cui viene raccontata una versione alternativa del finale. Il manhwa ha adattato, al momento, i primi 130 capitoli della light novel.

Solo Leveling si concluderà dunque intorno al capitolo 220, al netto di aggiunte inedite all'opera originale. Negli ultimi mesi si è parlato molto di un adattamento anime, ma attualmente tutto tace dal quartier generale di Kakao Page.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questo manhwa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, approfittate dell'occasione per leggere il nostro approfondimento sul possibile adattamento anime di Solo Leveling e sui problemi che gli impediscono, al momento, di diventare una serie televisiva.