Solo Leveling stupisce i fan con l'animazione folle del vero potenziale di Jinwoo

Conosciuto come uno dei manhwa più venduti di tutti i tempi, Solo Leveling si sta rapidamente affermando anche come l'anime rivelazione del 2024. Con una trama coinvolgente e personaggi memorabili, la serie sta stupendo il pubblico anche per la sua eccezionale qualità dell'animazione, sfoggiata soprattutto nell'episodio 4.

Il protagonista Jinwoo è intento a smentire l'opinione comune, che lo vede come il cacciatore più debole del mondo. Con una determinazione incrollabile, si è proposto di dimostrare agli scettici quanto si sbagliassero e nel quarto episodio dell'anime di Solo Leveling è stata finalmente data una dimostrazione del suo potere.

Jinwoo è tutto fuorché un cacciatore da sottostimare. Avventuratosi in un dungeon di grado E completamente da solo, nella sua avventura si è trovato di fronte ad un serpente dalle dimensioni spropositate. Nonostante la paura iniziale, che l'ha portato a paralizzarsi dal terrore, il protagonista è riuscito a sfoggiare un coraggio non indifferente, abbattendo il nemico.

La forza di Jinwoo è stata rappresentata anche dal netto miglioramento nell'animazione di A-1 Pictures, studio conosciuto precedentemente per titoli come Fairy Tail, Blue Exorcist e Sword Art Online, solo per citarne alcuni. Se voleste dare un'ulteriore occhiata a Solo Leveling, è disponibile la clip che ha entusiasmato il pubblico in calce a questa notizia.

Intanto, si avvicina l'uscita dell'episodio 5 di Solo Leveling, che si prevede essere persino più intenso della puntata precedente. D'altro canto, il doppiaggio in italiano di Solo Leveling è cominciato da poco e ogni inizio settimana sta debuttando una nuova puntata dell'anime su Crunchyroll.