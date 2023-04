Solo Leveling: un teaser PV lancia Ragnarok, il sequel sul figlio di Sung Jin-woo

Come promesso, a distanza di pochi giorni dall'annuncio ufficiale, Solo Leveling: Ragnarok ha fatto il suo esordio. Per celebrare il lancio del sequel del manhwa di Chugong che racconta l'avventura di Sung Su-ho, il figlio del protagonista originale Sung Jin-woo, è stato pubblicato uno speciale teaser PV.

Nella giornata del 10 aprile sono stati pubblicati dall'editore Kakao Page ben 105 capitoli di Solo Leveling: Ragnarok, il sequel ufficiale del manhwa che ha contribuito a spingere il fumetto coreano verso il successo internazionale.

Il debutto di Ragnarok è stato celebrato dalle parole dell'autore Daul, fumettista che ha preso in carico la serie nonostante la grande pressione mediatica, e da un breve filmato promozionale. Il fumettista ha dichiarato che farà del suo meglio affinché la storia di Solo Leveling: Ragnarok continui e che si dimostri interessante per il pubblico. La clip PV ha invece puntato i riflettori su Sung Su-ho, il quale ottiene i suoi poteri al terzo anno di università. Questi furono sigillati sa suo padre quando era solo un bambino nella speranza che potesse condurre una vita normale. I cancelli torneranno però ad aprirsi quando un messaggio compare davanti a Su-ho, il nuovo giocatore che riceve una serie di compiti per "salire di livello". Vi ricordiamo che l'adattamento anime di Solo Leveling arriverà in ritardo rispetto alla finestra di rilascio annunciata inizialmente.