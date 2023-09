Solo Leveling torna nel 2024: trailer e visual per il nuovo anime dal manhwa

Mentre la storia continua con la serializzazione del sequel Solo Leveling Ragnarok, gli appassionati si apprestano a rivivere la storia originale del romanzo coreano scritto e illustrato da Chugong attraverso il debutto del relativo adattamento animato. Scopriamo tutti gli ultimi dettagli sull'anime di Solo Leveling.

All'Aniplex Online Fest 2023, manifestazione tenuta dal distributore per presentare i contenuti pronti al lancio nel prossimo periodo, è stato svelato un video promozionale per Solo Leveling, l'atteso adattamento animato del celebre webtoon manhwa di DUBU del Redice Studio. Il filmato, lungo oltre due minuti, mostra le premesse della trama. Sono trascorsi oltre 10 anni dall'apparizione delle "porte", ponti di collegamento con una dimensione alternativa. Da allora, alcuni esseri umani hanno risvegliato dei poteri soprannaturali. Questi individui sono noti come cacciatori, uomini che si guadagnano da vivere cercando di conquistare dungeon all'interno di quella dimensione. In questo mondo, un cacciatore di basso rango, Jinwoo Sung, in punto di morte accetta una missione che lo porta a salire di livello.

La finestra di uscita di Solo Leveling è programmata per il mese di gennaio 2024 e verrà trasmesso in streaming simulcast da Crunchyroll. Ad animare la serie sarà lo studio A-1 Pictures, che tra le sue fila potrà contare tra diversi nomi illustri. A dirigere l'anime ci penserà Shunshuke Nakashige, mentre i character design sono affidati a Tomoko Sudo. Hiroyuki Sawano comporrà la musica. Per quanto riguarda il cast vocale, Sung Jinwoo verrà doppiato da Taito Ban, Cha Hae-In da Reina ueda e Baek Yoonho da Hiroki Touchi. Il poster promozionale rilasciato durante l'Aniplex Online Fest 2023 mostra il duo di protagonisti. Ecco ulteriori dettagli sull'anime di Solo Leveling.