Solo Leveling: trailer e key visual per il famoso manhwa action

Non ci sono soltanto i manga. Sicuramente il fumetto di marca giapponese spopola non soltanto in patria ma in tutto il mondo, ma dall'estremo oriente arriva anche un altro genere di prodotto: i manhwa. Partoriti in Corea del Sud e con dinamiche diverse, si sono affermati negli ultimi anni, con nomi del calibro di Solo Leveling.

Proprio questo è stato uno dei manhwa più amati degli ultimi anni, con un successo straordinario ottenuto in tutto il mondo. Il finale di Solo Leveling ha colpito tutti, facendo pensare che l'avventura fosse finita, ma in realtà gli autori e la produzione avevano già reso noto di avere un altro progetto in mente.

Ora quel progetto è definitivamente realtà: su Crunchyroll arriverà l'anime di Solo Leveling nel 2023. L'annuncio è arrivato durante l'Anime Expo 2022, dove sono state rivelate molte novità, tra cui proprio un teaser trailer per Solo Leveling e un poster. Shunsuke Nakashige dirigerà l'anime allo studio A-1 Pictures, mentre Noboru Kimura è lo sceneggiatore. Tomoko Sudo si occuperà del character design mentre il noto Hiroyuki Sawano comporrà le musiche.

Il trailer che potete osservare in alto mostra tutte queste informazioni e riprende molte vignette del manhwa. In attesa di un trailer più corposo, ricordiamo che Solo Leveling è disponibile in Italia con Star Comics.