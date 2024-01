Oltre Solo Leveling: tre grandi anime tratti da manhwa coreani

Solo Leveling è sicuramente l'anime di maggior successo della stagione in corso. Crunchyroll, che considera la serie come uno dei suoi titoli di punta, ha persino deciso di doppiare in italiano Solo Leveling, supportando al massimo il progetto. Quali altri manhwa hanno ricevuto un eccezionale adattamento anime?

Lookism

Lo Studio Mir ha portato su Netflix l'adattamento anime di un noto manhwa dalle tematiche molto forti. Seok è un ragazzo in sovrappeso, che per questo viene spesso maltrattato dai propri coetanei. Dopo un trasferimento a Seoul, la situazione improvvisamente cambia, perché Seok si ritrova in un nuovo corpo, decisamente attraente. Molto presto, il ragazzo impara a saltare tra questo corpo e quello vecchio, scoprendo come la società tratti diversamente le persone in base al loro aspetto. Lookism è una storia profondamente drammatica, intensa e ben scritta, con un Seok sempre in difesa delle persone oppresse dagli standard di bellezza imposti dalla società.

Tower of God

Qui siamo davanti ad uno dei più grandi successi manhwa di sempre. Narra la storia di Bam, un ragazzo che ha vissuto tutta la vita sotto una gigantesca torre, in compagnia di una sua amica, Rachel. Quando Rachel entra nella torre, lasciando Bam da solo, il protagonista la segue, dando il via ad un'avventura che tiene costantemente con il fiato sospeso ed è un perfetto mix di azione e fantasy. L'opera, che ha ricevuto un anime nel 2020, avrà presto un seguito. È stato infatti mostrato, di recente, un trailer della Stagione 2 di Tower of God, che vedrà la luce nel luglio di quest'anno.

Noblesse

Chiudiamo con un manhwa che ha avuto un adattamento anime curato da Production I.G., sinonimo spesso di qualità dell'animazione. Noblesse ha come protagonista un immortale, Raizel. Dopo un lungo riposo durato 820 anni, Raizel si è svegliato in un mondo moderno che lo confonde. Purtroppo, viene presto a sapere che un misterioso gruppo lo cerca per catturarlo e dovrà adattarsi in fretta al contesto in cui ha riaperto gli occhi, dopo il lungo sonno. Un anime soprannaturale, ricco di mistero e anche divertente! Quale vi interessa di più in questa lista? State seguendo, invece, Solo Leveling? Fatecelo sapere nei commenti!