Solo Leveling, uscita e anteprima del quarto episodio dell'anime hit della stagione

L'anime di Solo Leveling continua a stupire il pubblico grazie ad una narrativa coinvolgente e la trama originale. Seguendo le orme dell'omonimo mahwa, disegnato dall'artista DUBU a sua volta ispirato alla light novel scritta e illustrata da Chugong, la serie animata promette di portare fedelmente la storia sul piccolo schermo. Siete in attesa del quarto episodio? Ecco alcune novità.

Dopo i primi 3 episodi e il primo di Solo Leveling disponibile in italiano su Crunchyroll, la serie è pronta a tornare anche questa settimana con la quarta puntata. Con cadenza settimanale, l'anime pubblicherà, salvo imprevisti, un episodio ogni sabato della settimana, per un totale di dodici.

L'episodio 4 di Solo Leveling s'intitola "I've Got Get Stronger", letteralmente "devo diventare più forte" e uscirà sabato 27 gennaio alle ore 18:30. Gli spettatori scopriranno se il protagonista Jinwoo, ora che è diventato un "Player", riuscirà a superare il dungeon completamente da solo.



Nell'episodio 3 di Solo Leveling, Jinwoo si sveglia in ospedale senza ricordare come ci sia arrivato. Informato da Woo Jinchul sui sopravvissuti del Double Dungeon, il protagonista scopre successivamente uno schermo visibile solo a lui, su cui campeggia un messaggio che adesso è un "giocatore" di un sistema simile a un videogioco. Nel momento in cui riceve una chiave come ricompensa della sua missione, si dirige verso un dungeon per combattere bestie, dando inizio in modo concreto alla sua avventura.