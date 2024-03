Solo Leveling, uscita e anticipazioni sull'episodio 10: si torna nel dungeon?

L'attesa per il decimo episodio di Solo Leveling è palpabile tra i fan. Mentre Sung Jin-woo sta diventando sempre più forte, anche le minacce da sconfiggere diventano ancora più complesse e potenti, in un mondo fatto di ipocrisia e violenza. Ma cosa succederà nella prossima puntata e quando uscirà? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'appuntamento con l'episodio 10 di Solo Leveling è previsto per il giorno sabato 16 marzo alle ore quattro del pomeriggio su Crunchyroll, anche con sottotitoli in italiano.

Facendo un passo indietro nella trama dell'episodio 9 di Solo Leveling, Sung Jin-woo ha affrontato un nuovo dungeon in compagnia dei sopravvissuti del Doppio Dungeon e del misterioso Kang Taeshik, un visionario incaricato di sorvegliare il party e tre detenuti durante la spedizione. Tuttavia, quest'uomo è animato dalla voglia di uccidere gli essere umani e prova in tutti i modi a far fuori l'intero gruppo.

L'aver sottovalutato Jin-woo porta Kang Taeshik alla morte certa, ma non prima di regalare al pubblico uno delle battaglie più coinvolgenti e meglio animate di Solo Leveling. Per la prima volta, il protagonista mette alla prova il frutto del suo grande lavoro, dimostrando quanto è effettivamente migliorato e stupendo i suoi compagni per l'enorme crescita che ha avuto in così pochi mesi.

Il decimo episodio di Solo Leveling si intitola "What Is This, a Picnic?" e promette di approfondire le dinamiche tra Lee Joohee, la healer di Grado B, e Sung Jinwoo. Finalmente potranno avere il loro meritato e atteso appuntamento insieme, in cui tireranno le somme su ciò che è accaduto nelle scorse settimane. Ancora una volta, l'anime promette rivelazioni interessanti e momenti ricchi di suspence. Nell'attesa della prossima puntata, sapevate che Crunchyroll ha salvato Solo Leveling? Le parole del CEO della nota piattaforma di streaming rivelano aneddoti interessanti sulla produzione di questa serie.