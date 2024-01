Solo Leveling, uscita e dove guardare l'episodio 5 dell'anime sugli Hunter

Si avvicina sempre di più l'uscita del quinto episodio di Solo Leveling, l'adattamento anime dell'omonimo mahnwa che sta facendo appassionare gli appassionati dell'industria. Da scontri mozzafiato a momenti drammatici, la puntata 5 seguirà la scia dei precedenti episodi: ma quando sarà disponibile?

L'episodio 5 di Solo Leveling, dal titolo "A Pretty Good Deal", andrà in onda domenica 4 febbraio alle quattro del pomeriggio solo su Crunchyroll, a un'ora dall'uscita in Giappone.

Nell'episodio 4 di Solo Leveling, Sung Jin-Woo affronta lo Steel-Fanged Lycan, rivelando una forza straordinaria. Con un pugno poderoso, respinge la bestia in corsa, ma comprende presto la futilità di un confronto diretto. In un colpo di genio, estrae una spada dall'inventario, tagliando il volto del Lycan in due. Sconfigge poi facilmente altri due avversari, aumentando sempre di più il suo livello.

Nel quinto episodio di Solo Leveling, Jin-Woo sperimenterà una trasformazione fisica ancor più sorprendente e si unirà per la prima volta ad una stimolante spedizione guidata da Hwang Dongsuk. Infine, gli spettatori faranno la conoscenza di Yoo Jinho, personaggio che avrà un ruolo chiave nella storia.

Per quanto riguarda l'anime, il primo episodio di Solo Leveling ha superato One Piece e la puntata dedicata alla trasformazione di Luffy in Gear 5 in termini di visualizzazioni e "Mi Piace" su Crunchyroll, stupendo notevolmente gli appassionati.