Solo Leveling Vs. Attack on Titan: quale risata è più da incubo?

Uno dei prodotti di punta della stagione anime invernale è Solo Leveling. L'adattamento del webtoon ha riscosso un buon successo e il secondo episodio della serie ha immerso Solo Leveling nelle profondità dell'orrore. C'è stato un elemento in particolare che ha inquietato gli appassionati, spingendoli a paragonarlo ad un'icona di Attack on Titan. Attenzione ai possibili spoiler di qui in avanti.

Stiamo parlando ovviamente di un confronto che viene abbastanza spontaneo fare tra la Statua Divina di Solo Leveling e il Gigante sorridente di Attack on Titan. Cosa accomuna le due figure? Ovviamente il sorriso!

I fan si sono spesi su X per confrontare le due scene e decretare quale sia il sorriso più significativo.

Nel caso di Solo Leveling, la Statua Divina si trovava nel Tempio di Cartenon, nascosta, a sorpresa, in un dungeon di rango D, cioè molto basso. L'incontro con questa pericolosa entità ha portato alla morte e decimazione del gruppo di Sung Jin-Woo, con i pochi superstiti rimasti traumatizzati o mutilati.

In Attack on Titan, invece, il Gigante Sorridente ha prima ucciso la madre di Eren e poi, successivamente, anche Hannes, un soldato a cui il protagonista era molto legato.

Quando un utente X ha pubblicato i frame in cui appaiono i due angoscianti sorrisi per metterli a confronto, molti appassionati hanno iniziato a commentare con la loro preferenza personale. C'è chi ha provato nostalgia nel vedere il Gigante Sorridente o chi ha sottolineato come entrambe le sequenze riescano ad emanare un aura sinistra e terrificante. Poi ci sono stati anche alcuni fan che hanno manifestato l'incredibile voglia di vedere un crossover tra i due universi narrativi.

Una riflessione importante evidenzia il ruolo che hanno quei due "sorrisi" per i protagonisti dei rispettivi anime: in Solo Leveling, l'incontro con la Statua Divina mette le basi perché Jin-Woo diventi il Cacciatore più forte dell'umanità; in Attack on Titan, invece, la morte della madre di Eren ad opera del Gigante sorridente è stato l'innesco di tutta la storia.

Intanto, in attesa di scoprire nei commenti quale scena e relativo sorriso preferite voi, vi ricordiamo che Solo Leveling verrà doppiato interamente in italiano.