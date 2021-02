Levi Ackerman in un cosplay spoiler per i fan dell'anime de L'Attacco dei Giganti

Hajime Isayama ha inserito tanti personaggi in L'Attacco dei Giganti. Tantissimi di questi sono morti, ma alcuni sono rimasti vivi e, tra questi, c'è uno dei personaggi preferiti del pubblico. Il capitano Levi Ackerman è il guerriero più forte dell'umanità e membro del misterioso clan Ackerman, dotato di una forza fuori dal comune.

Braccio destro di Erwin Smith e prima e di Hange Zoe poi, Levi ha fatto sentire il suo peso più volte nel corso della serie, diventando l'ammazza giganti per eccellenza. Anche nell'ultimo arco narrativo de L'Attacco dei Giganti il personaggio ha il suo peso ma ha però subito anche diverse ferite piuttosto consistenti. In molti si chiedono se Levi Ackerman sopravvivrà a quest'ultima fase, ma intanto possiamo vederlo in un cosplay spoiler realizzato dal fan cinese Migo Mii.

Riprendendo una delle sue ultime versioni, dove è tutto bendato e senza alcune dita a causa dell'esplosione della lancia del tuono provocata da Zeke Jaeger, Migo Mii regala ai fan de L'Attacco dei Giganti un cosplay di Levi Ackerman ferito ma comunque pronto a combattere. Come ha rivelato lui stesso, due dita gli bastano e avanzano per utilizzare la lama e arrivare a uccidere il suo obiettivo.

Sono quasi 50000 i like ottenuti da questo cosplay praticamente perfetto. Sapevate invece quanti anni ha Levi Ackerman?