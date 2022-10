Levi Ackerman muore in L'Attacco dei Giganti? Il destino del personaggio

Nel 2021 si è concluso il manga de L'Attacco dei Giganti, riscuotendo un grandissimo successo a livello globale. L'opera ha subito una spinta incredibile dall'omonimo anime, prodotto da Wit Studio prima e studio MAPPA poi. La terza parte della stagione finale dell'anime andrà in onda durante l'inverno 2023, e concluderà l'opera sul piccolo schermo.

Nonostante la conclusione del manga, L'Attacco dei Giganti continua a vendere, e proprio in questi giorni ha superato i 100 milioni di copie in circolazione. La storia scritta da Hajime Isayama ha saputo colpire nel profondo tantissimi lettori, grazie soprattutto a dei personaggi incredibili. Uno dei più amati dai fan è il capitano Levi, apprezzato in particolar modo dagli spettatori dell'anime. Che, visti i risvolti della parte 2 della Final Season, si sono chiesti: Levi Ackerman muore in L'Attacco dei Giganti?

Il capitano, mentre stava scortando Zeke a Shiganshina su un carro, è rimasto vittima della lancia fulmine che lui stesso aveva conficcato nel torace del maggiore degli Jaeger. Nell'esplosione, Levi ha subito dei danni molto pesanti, e riesce a sopravvivere solo grazie a Hange Zoe, che fa finta che sia morto per poterlo portare lontano dagli jaegeristi guidati da Floch.

Nella parte finale de L'Attacco dei Giganti, ovvero quella che ancora non è stata adattata nell'anime, Levi Ackerman non muore. Egli riuscirà invece a tagliare la gola di Zeke, che è riuscito a uscire dal Gigante Fondatore di Eren. Una volta ucciso Zeke, la forma finale di Eren viene distrutta, e la marcia dei colossali cessa. Dopo la sconfitta finale di Eren Levi ha un'ultima visione dei suoi compagni caduti, mentre successivamente al time skip finale lo vediamo sulla sedia a rotelle, segno che i danni che ha ricevuto dall'esplosine della lancia fulmine sono permanenti e debilitanti.

Questo è quindi il finale che Hajime Isayama ha riservato a Levi, uno dei personaggi più amati della sua opera. Può sembrare davvero molto triste, ma dopotutto, Levi non è il protagonista della storia, visto che L'Attacco dei Giganti, secondo lo stesso Isayama, è la storia di Eren. E nonostante ciò, egli ha subito forse il destino peggiore di tutti.