Levi e Hanji torneranno a essere fondamentali da qui alla fine de L'Attacco dei Giganti?

La serie de L'Attacco dei Giganti ha ormai imboccato la strada che porta alla conclusione della storia. Una strada che, specie negli ultimi capitoli, si sta rivelando più insidiosa che mai per molti dei personaggi principali. Pensiamo ad Eren (completamente impazzito), oppure a Connie o a Lavi. Eppure come finirà lo sa solo Isayama.

Lo stesso autore de L'Attacco dei Giganti ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato dell'approccio creativo che vuole avere per il finale della storia, ma ovviamente finché non farà uscire le tavole conclusive, non potremmo sapere cosa deciderà di mostrare e come deciderà di farlo.

Tra le varie difficoltà che hanno colpito alcuni dei protagonisti in questi ultimi capitoli quella che ha sconvolto di più i fan è stata senza ombra di dubbio la sorte toccata a due dei personaggi più amati dal pubblico in tutto il mondo: Levi, in cima a tutti, e Hanji Zoe. Con il primo ridotto in fin di vita da Zeke e il suo Gigante Bestia e la seconda che ha fatto di tutto per salvargli la vita, in un primo momento sembrava che si sarebbero ritirati completamente dalla scena, invalidati e distrutti dagli eventi che li avevano travolti senza lasciare scampo alcuno.

Ma nell'ultimo capitolo, dopo che i due hanno incontrato il Gigante Carro e alcuni dei soldati marleyiani, qualcosa è cambiato in loro, qualcosa che li ha portati a prendere la decisione di ritornare sulla scena, pronti a fare la loro parte in questo finale da cardiopalma, nella guerra che sta dilaniando il mondo. Ma anche con questo, c'è da dire che le ferite riportate da Levi sono talmente gravi da invalidarlo, perciò sarà curioso scoprire come si evolverà da cui in poi la loro storia e quale strada seguiranno che li porterà alla fine della grande opera ideata da Hajime Isayama.

Cosa ne pensi di Hanji e sopratutto di Levi? Riacquisteranno un ruolo fondamentale da qui alla fine, oppure rimarranno sullo sfondo? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.

La fine dell'Attacco dei Giganti si avvicina, quanto manca ancora?