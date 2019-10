Levius: ecco l'incredibile cast di doppiatori del nuovo anime Netflix

La guerra degli anime non si è ancora conclusa, e sa da una parte Amazon Prime Video sembra avere ben salde le redini del gioco, dall'altra il suo principale concorrente non vuole certo darsi per vinto. Netflix infatti, dopo le novità di agosto, ha deciso di ampliare ancora il suo parco titoli con l'adattamento di Levius, il manga di Haruhisa Nakata.

La nuova serie in realtà fu annunciata circa sei mesi fa, con un primo trailer ufficiale e delle informazioni relative alla data di uscita, fissata per il generico inverno del 2020. Oggi però, Manga Tokyo ha condiviso delle nuove informazioni riguardanti il cast al lavoro sull'opera.

Secondo quanto rivelato, Junichi Suwabe (Full Metal Alchemist, My Hero Academia) presterà la propria voce a Zacks, lo zio del protagonista. Bill, il caro amico di Zack incaricato della costruzione delle protesi di Levius, sarà interpretato da Takahiro Sakurai (Ajin, Berserk), mentre Ayane Sakura (Psycho-Pass, Charlotte) sarà Natalya, la rivale del nostro eroe. Tra gli altri ci saranno anche Hochu Otsuka (Naruto, ONE PIECE), Daisuke Ono (Bleach, Le Bizzarre Avventure di Jojo), Mamoru Miyano (Steins;Gate, Full Metal Alchemist: Brotherhood) e Saori Hayami (La forma della voce, Naruto: Shippuden). Potete leggere i nomi di tutti i personaggi cliccando sul link reperibile in calce.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che la sinossi di Levius recita quanto segue: "Mentre la società cerca di sollevarsi dalle ceneri della guerra, dei combattenti potenziati meccanicamente combattono in delle arene per la gloria e per la fama, o muoiono nel tentativo. Siamo nel diciannovesimo secolo, e il mondo è entrato nell'Era della Rinascita, cercando di lasciarsi alle spalle i devastanti fuochi della guerra. Le arti marziali meccanizzate hanno entusiasmato molte nazioni in questo periodo. Questi combattenti cibernetici potenziano e modificano il loro corpo, rendendolo delle macchine letali e inarrestabili. Il giovane Levius e uno di questi combattenti, costretto a combattere nelle arene per la mera sopravvivenza".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!