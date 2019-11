Levius è finalmente disponibile su Netflix, bene le prime recensioni

Sono passati più di otto mesi dal primo annuncio ufficiale di Levius, il nuovo anime distribuito da Netflix e prodotto dai ragazzi di Polygon Pictures. La serie è finalmente stata resa disponibile in tutto il mondo e nonostante le prime lamentele riguardanti un utilizzo opinabile della CGI, il risultato sembrerebbe essere apparso abbastanza positivo.

Le prime recensioni estere infatti, pubblicate tra ieri e oggi, hanno premiato l'ambientazione steampunk e i combattimenti sopra le righe, riservando solo qualche critica inerente al comparto narrativo. CBR ha descritto la serie come "un anime crudo e violento, capace di mettere in scena personaggi interessanti e un'ambientazione curata", concludendo poi la sua review dichiarando che "sebbene Levius non presenti un apparato narrativo così approfondito, la possibilità che venga realizzato un sequel appare comunque abbastanza stimolante". Bene anche sugli altri siti di critica, con una valutazione media di 3/5.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che la sinossi di Levius recita quanto segue: "Mentre la società cerca di sollevarsi dalle ceneri della guerra, dei combattenti potenziati meccanicamente combattono in delle arene per la gloria e per la fama, o muoiono nel tentativo. Siamo nel diciannovesimo secolo, e il mondo è entrato nell'Era della Rinascita, cercando di lasciarsi alle spalle i devastanti fuochi della guerra. Le arti marziali meccanizzate hanno entusiasmato molte nazioni in questo periodo. Questi combattenti cibernetici potenziano e modificano il loro corpo, rendendolo delle macchine letali e inarrestabili. Il giovane Levius e uno di questi combattenti, costretto a combattere nelle arene per la mera sopravvivenza".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non foste ancora convinti, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Levius!