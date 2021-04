Levius/est, ufficiale: il manga di Haruhisa Nakata si concluderà a giugno con il Volume 10

Haruhisa Nakata, autore di Levius/est, ha annunciato nelle pagine dell'ultima uscita di Ultra Jump che il suo manga si concluderà definitivamente tra due capitoli, nel mese di giugno 2021. L'opera aveva raggiunto il climax lo scorso ottobre, e ora è finalmente pronta a concludersi definitivamente con la pubblicazione del Volume 10.

Nakata iniziò la serializzazione di Levius il 30 gennaio 2013 sulle pagine del mensile di Shogakukan Monthly Ikki, e concluse la storia nel settembre del 2014, con un totale di 3 Volumi pubblicati. Il successo dell'opera convinse l'autore a lavorare su un sequel, serializzato sul mensile Ultra Jump di Shueisha dal 18 aprile 2015. Levius/est, questo il nome del manga, è finalmente pronto a scrivere la parola fine sulla storia del campione di metalboxing.

La serie di Nakata ha anche ricevuto un adattamento anime prodotto da Polygon Pictures e distribuito in esclusiva da Netflix, accolto in maniera generalmente positiva nonostante delle animazioni in CGI di qualità altalenante. Per il momento non ci sono dettagli circa la possibile realizzazione di una seconda stagione.

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe se questa serie arrivasse in Italia? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori informazioni sull'anime, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Levius.