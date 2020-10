Levius: il manga di Haruhisa Nakata raggiunge il climax, conclusione in vista

L'autore Haruhisa Nakata ha annunciato, tramite un post Twitter, l'imminente conclusione di Levius/est, il manga sequel dell'opera che ispirò l'omonima serie Netflix. L'autore ha affermato che l'ultimo capitolo pubblicato, il numero 54, sarà il primo del Volume conclusivo in uscita nel 2021.

Nakata iniziò la serializzazione di Levius nel gennaio 2013, sulle pagine del mensile di Shogakukan Monthly Ikki. L'ultimo capitolo del manga venne pubblicato un anno e mezzo dopo, nel settembre del 2014, e solo pochi mesi dopo l'autore decise di tornare al lavoro con il sequel Levius/est.

Levius/est è attualmente composto da 8 Volumi, di cui l'ultimo pubblicato lo scorso 17 luglio. Il Volume finale uscirà nel 2021 e scriverà una volta per tutte la parole fine sulla storia del Campione di Metalboxing. La serie Netflix, d'altro canto, non è ancora stata rinnovata per una Stagione 2, dopo i giudizi altalenanti ottenuti dai primi dodici episodi.

Haruhisa Nakata ha lavorato su Levius per ben otto anni, ed è ormai pronto a dare il via ad un nuovo progetto. Il mangaka ha avuto una piccola parentesi con Fairy Gone, e chissà che il suo prossimo lavoro non sia proprio incentrato sul genere fantasy.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Levius/est? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste intenzionati a recuperare l'opera, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'anime disponibile su Netflix.