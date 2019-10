Levius: il nuovo anime Netflix si mostra in un primo trailer

Netflix ha ufficialmente rilasciato un nuovo trailer relativo a Levius, adattamento anime in computer grafica del manga a tema sci-fi concretizzatosi grazie al lavoro di Haruhisa Nakata. Il video promozionale permette inoltre di ascoltare il main theme della produzione, intitolata "wit and love" e realizzata da Nazome.

L'occasione è stata inoltre sfruttata per rilasciare una nuova key visual - visionabile a fondo news - accostata dalla data per la premiere, fissata per il 28 novembre 2019 in esclusiva sul portale dedicato allo streaming più famoso al mondo. Secondo quanto rivelato, il cast di doppiaggio includerà:

Nobunaga Shimazaki nei panni di Levius Cromwell

Junichi Suwabe nei panni di Zachs Cromwell, lo zio che ha sostenuto Levius sin dai tempi dell'infanzia

Takahiro Sakurai nel ruolo di Bill Weinberg, amico di Zachs e geniale ingegnere che si prende cura del braccio artificiale di Levius

Ayane Sakura nel ruolo di Natalia Garnet, una cyber-boxer che vede Levius come un rivale

Houchu Ohtsuka nel ruolo di Malcolm Eden, un veterano nel campo cyber-boxer

Daisuke Ono nel ruolo di Hugo Stratas, un cyber-boxer d'alto livello

Saori Hayami nei panni di una misteriosa ragazza che si palesa innanzi a Levius Mamoru

Miyano nel ruolo del Dr. Crown, un misterioso uomo mascherato che guida la gigantesca corporazione Ametista

L'opera vedrà Hiroyuki Seshita e Keisuke Ide accreditati come director, mentre Hiroshi Seko è stato posto come responsabile della composizione della serie e come sceneggiatore insieme a Kenta Ihara, Yuki Moriyama al lavoro sul character design. Inoltre, è stato svelato che Mitsunori Kataama sarà il direttore della fotografia, Takeshi Iwata sarà il supervisore della CG e Yuuki Hatakeyama è stato identificato come direttore artistico.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie narra le vicende di Levius, un giovane desideroso di partecipare ai combattimenti di cyber-boxing, un famoso sport esploso in tutto il mondo dopo che tecnologici dispositivi a vapore sono diventati una prassi nella vita delle persone.