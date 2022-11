Liar Liar: trailer, cast e data d'uscita dell'anime basato sulle light novel di Haruki Kuo

Pubblicata a partire dall’aprile 2019 la serie di light novel Liar Liar, scritte da Haruki Kuo e illustrate da Konomi, ha ricevuto un’ottima accoglienza in patria, e dopo il primo, fittizio, annuncio di una trasposizione animata avvenuto il 1 aprile 2021, è finalmente arrivata la conferma sulla produzione assegnata allo studio Geek Toys.

Venerdì 18 novembre 2022 è stato anche lanciato il sito ufficiale dell’anime, dove è stato pubblicato il breve teaser trailer che trovate in cima alla notizia. In una serie di sequenze non doppiate vengono presentati i tre personaggi principali, Hiroto Shinohara, Shirayuki Himeji e Sarasa Saionji, di cui trovate anche i character design ufficiali in fondo alla pagina. A doppiarli saranno rispettivamente Genta Nakamura, Yukina Shuto e Wakana Kuramochi.

Per commemorare l’evento anche l’illustratore Konomi, e l’artista che cura l’adattamento manga, hanno realizzato le due illustrazioni che potete vedere in calce. È stato inoltre confermato che l’anime sarà diretto da Satoru Ono e Naoku Matsuura, affiancati da Momoko Toyda come sceneggiatore e Yumi Nakamura in qualità di character designer. Infine, la produzione ha fissato il debutto nel 2023, con una premiere riservata alla televisione e non a piattaforme o servizi di streaming.



Per chi fosse interessato ad avvicinarsi al mondo di Liar Liar, la storia si svolge sull'isola Accademia, dove gli studenti si affrontano per determinare il loro rango. Il protagonista Hiroto riesce a conquistare il grado più alto nell'esame d'ingresso, considerato il più difficile. Ma non è tutto, in quanto durante il suo primo giorno riesce a sconfiggere la precedente regina, Sarasa, diventando parte del prestigioso gruppo conosciuto come le Sette Stelle.

Ennesima aggiunta in un 2023 che sin dai primi mesi sarà caratterizzato da serie molto attese come Ayakashi Triangle e Vinland Saga 2.