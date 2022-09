Il libro dei consulenti di Dr. Stone rimosso da Amazon: 'pericoloso per i giovani'

Alcuni manga di successo, specie quando si entra in particolari ambiti specifici, decidono di dotarsi di consulenti. Un esempio è stata la chef Yuki Morisaki che aiutò gli autori di Food Wars - Shokugeki no Soma. In tempi più recenti, però, è stato lo studio Kurare ad aiutare alcuni autori di Shonen Jump, come Riichiro Inagaki di Dr. Stone.

Per poter entrare più nel dettaglio nelle creazioni scientifiche di Senku, l'autore di Dr. Stone si è fatto aiutare da questo gruppo di persone che, in tempi recenti, ha anche dato supporto a Gege Akutami di Jujutsu Kaisen. Ovviamente, essendo un team di scienziati, si è occupato anche della stesura di testi di vario tipo, alcuni dei quali disponibili anche su Amazon Japan.

Tuttavia il portale avrebbe deciso di rimuoverne due. Secondo Amazon Japan, i libri Scienza Impossibile sono "pericolosi per i giovani". A causa di una legge della prefettura di Tottori, il portale online ha deciso di rimuovere i libri di Sansai Books per evitare ripercussioni. Ovviamente la casa editrice respinge la tesi della pericolosità per i bambini, tra l'altro si tratta di un duro colpo dato che ben il 90% delle vendite deriva da Amazon.

È stata la popolarità di Dr. Stone a spingere la vendita di questi libri. Ormai però il manga è finito, con Riichiro Inagaki che ha lasciato un messaggio al suo pubblico.