Life is Strange: il fumetto giungerà anche in Italia

Nel corso della giornata odierna è stato ufficialmente annunciato dalla Panini Comics che il fumetto dedicato a Life is Strange - serie videoludica targata Dontnod Entertainment - giungerà finalmente anche in Italia, una notizia che ha fatto felici molti utenti.

Andando più nello specifico, l'opera giungerà in un volume unico che racchiuderà al suo interno tutte e quattro le pubblicazioni finora uscite, volume intitolato Life is Strange Volume 1: Dust e che sarà disponibile dal prossimo 21 maggio in lingua inglese.

Life is Strange Volume 1: Dust è un opera concretizzatasi grazie al lavoro di Emma Vieceli, Claudia Leonardi e Andrea Izzo, e la cui storia sarà ambientata circa un anno dopo gli eventi presentatisi in uno dei due finali che era possibile ottenere giocando al titolo originale di Dontnod Entertainment e Square Enix. Max ora vive a Seattle, ma qualcosa di strano la costringerà a tornare ad Arcadia Bay, l’unico luogo che non avrebbe mai più voluto vedere in tutta la sua vita.

Il fumetto sarà disponibile in Italia dal prossimo agosto e avrà un prezzo di 14 euro. Esattamente come per la sua controparte inglese, anche la nostra versione sarà interamente a colori, il tutto per un totale di 112. Inoltre, è stato specificato che la versione originale dell'opera continuerà con altre pubblicazioni, a partire dal quinto capitolo in arrivo il prossimo 29 maggio.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che qui di seguito potete visionare la nostra recensione sull'ultimo capitolo di Life is Strange 2.