Light e Lelouch: i protagonisti di Death Note e Code Geass i "peggiori" eroi degli anime?

Molto spesso, il protagonista di un anime è una figura simbolica, un personaggio carismatico ed eroico che contribuisce a elevare la qualità dell'opera. Ma nel caso di Death Note e Code Geass: Lelouch of the Rebellion non è così, o almeno questa è l'opinione di Leo Rydel di animenewsnetwork.

Light Yagami è il protagonista di Death Note, manga scritto e ideato da Tsugumi Oba. Secondo quanto riferito dall'illustratore Takeshi Obata, il concetto alla base di Light è quello di uno "studente modello", il quale conduce una vita perfetta, ma noiosa.

Passeggiando, casualmente Light trova il Death Note, un misterioso quaderno che sembra avere il potere di uccidere le persone. Il ragazzo decide di sfruttarlo con uno scopo idealistico: uccidere i criminali per purificare il mondo. Durante la sua avventura, però, più che in un eroe, Light si trasforma in un killer spietato.

Il suo legame con il Death Note lo porta a diventare un pazzo psicopatico e a non provare affetto più per nessuno, nemmeno per la sua famiglia, considerata come sacrificabile. Al termine della serie, l'obiettivo di Light fallisce sotto ogni punto di vista e lui stesso è protagonista di una fine indecorosa. Uno dei peggiori eroi che si sia mai visto nel mondo degli anime, nonostante l'opera sia considerata una delle più amate dal pubblico; ecco a voi cinque curiosità su Death Note.

Lelouch, invece, è il protagonista di Code Geass. Il ragazzo ha il potere d'impartire comandi alle persone tramite il semplice contatto visivo, provocando una simil-ipnosi. Da quando ha ottenuto quest'abilità, Lelouch non ha fatto altro che mentire e il difficile rapporto con il padre lo porta a disprezzare e voler vedere distrutta la Britannia.

Lelouch sfrutta il suo potere per trasformarsi in un temuto terrorista e per fondare un movimento di resistenza. Ma il ragazzo non è un buon leader; considera i suoi alleati come delle semplici pedine utili solo per completare i suoi piani. Per distruggere l'Impero è disposto a tutto, persino a sacrificare i suoi uomini in maniera spietata. Insomma, Lelouch non è esattamente il ritratto dell'eroe. A breve, sono in arrivo nuovi progetti per la serie animata di Code Geass. Ma secondo voi chi è il peggiore tra Light e Lelouch?