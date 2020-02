Le light novel di Demon Slayer mettono il turbo: un milione e record di crescita

Demon Slayer ha conquistato la classifica Oricon della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio nel campo dei manga. È notizia proprio di stamattina infatti la presenza nelle prime 18 posizioni con i 18 volumi finora pubblicati. E l'anime continua a fare incetta di premi in tutto il mondo. Ma anche nel settore delle light novel Demon Slayer vince.

Le due light novel di Demon Slayer hanno una tiratura totale di 1,19 milioni di copie. I titoli, entrambi pubblicati nel 2019, sono stati i volumi sotto l'etichetta Jump J Books a raggiungere e superare più velocemente la cifra di un milione di copie stampate.

Kimetsu no Yaiba: Shiawase no Hana, traducibile come "Il fiore della felicità", è la prima light novel di Demon Slayer e fu pubblicata a febbraio 2019. Kimetsu no Yaiba: Kataha no Cho, traducibile come "La farfalla con una sola ala", debuttò invece a ottobre 2019. Entrambe hanno vissuto il riflesso dell'esplosione dell'anime, superando anche Sword Art Online, uno dei nomi che per anni ha dominato in questo settore.

Sembrano non esserci più confini per Demon Slayer che, con almeno qualche altro mese a disposizione di vita, potrebbe diventare il franchise più di successo dagli anni 2000. Shueisha sarà costretta a ristampare ancora per lungo tempo i tanti tankobon dell'opera.