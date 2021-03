Light Novel Expo 2020: tutti i dettagli delle conferenze del 7 Marzo

Il giorno 6 Marzo 2021 sono iniziate le esposizioni del più grande evento dedicato alle light novel. Scopriamo insieme la scaletta delle conferenze tenutesi durante il secondo giorno del Light Novel Expo 2020.

Inizialmente la fiera si sarebbe dovuta tenere a partire dal 10 Ottobre nella prefettura di Saitama ma venne posticipata a causa della pandemia di COVID-19. Finalmente però gli eventi sono nuovamente disponibili e trasmessi in diretta streaming nei canali ufficiali sulle piattaforme Niconico, YouTube e Periscope, nonostante la visione sia localizzata al solo pubblico presente sul suolo giapponese.

Ogni giorno durante l'Expo si tengono svariate conferenze e vengono annunciate diverse novità come ad esempio la recente rivelazione della produzione dell'anime di The World's Finest Assassin, light novel della stessa autrice di Redo of Healer.

Tra le opere di cui si è parlato sul palco del convegno nella giornata del 7 Marzo vi sono state:

Remake our Life! , con un approfondimento dello stato di produzione dell'anime la cui uscita è prevista nel corso del 2021;

, con un approfondimento dello stato di produzione dell'anime la cui uscita è prevista nel corso del 2021; The Detective Is Already Dead , di cui sembra che fosse in programma la visione del primo video promozionale dell'imminente adattamento;

, di cui sembra che fosse in programma la visione del primo video promozionale dell'imminente adattamento; Jobless Reincarnation , con la presenza dei doppiatori di Rudeus ed Eris,

, con la presenza dei doppiatori di Rudeus ed Eris, Banished from the Heroes' Party , di cui si sarebbe discusso della futura trasposizione animata;

, di cui si sarebbe discusso della futura trasposizione animata; Combatants Will Be Dispatched! , con la presenza dei membri principali del cast per una discussione sull'anime in uscita ad Aprile;

, con la presenza dei membri principali del cast per una discussione sull'anime in uscita ad Aprile; OsaMake , anch'essa con la presenza dei doppiatori dell'imminente serie animata;

, anch'essa con la presenza dei doppiatori dell'imminente serie animata; Re:Zero , per discutere di un particolare evento legato al videogioco per smartphone e dare uno sguardo all'opera animata attualmente in corso;

, per discutere di un particolare evento legato al videogioco per smartphone e dare uno sguardo all'opera animata attualmente in corso; Date a Live, di cui è stata annunciata la data di pubblicazione della nuova stagione;

Higehiro , il cui tema di discussione era anch'esso riguardante una nuova serie animata;

, il cui tema di discussione era anch'esso riguardante una nuova serie animata; Sword Art Online, con due conferenze dedicate ai giochi prodotti da BANDAI NAMCO ed al nuovo film della serie Progressive.

Voi cosa ne pensate? siete interessati ad ulteriori novità per queste serie? Scrivetecelo nei commenti.