Il nuovo volume di Fate/Strange Fake è stato presentato con un trailer animato

Quello di Fate è un enorme franchise che nel corso di questi anni ha visto il sopraggiungere di numerosissimi prodotti a tema, tra light novel, manga, serie animate, pellicole, videogiochi e molto altro ancora, un'enorme quantità di opere che sta si è arricchito con una nuova e intrigante produzione.

Andando più nello specifico, su Twitter è stato condiviso il trailer interamente animato del sesto volume di una light novel spin-off dedicata alla produzione - intitolata Fate/Strange Fake -, video che mette in mostra varie scene narrate all'interno dell'opera. Il video promozionale è stato realizzato da A-1 Pictures e, per quanto non rappresenti in alcun modo la conferma di una serie animata, di sicuro rappresenta la strada giusta per arrivarci.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un universo alternativo rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere con Fate/stay night, in particolare 70 anni dopo gli eventi presentatisi con la Terza Guerra del Santo Graal, ed è incentrata su un'organizzazione statunitense che si sta preparando per iniziare una nuova - e ancor più violenta - Guerra del Santo Graal.

Parlando del franchise, inoltre, recentemente è stato svelato il nuovo trailer di Fate/stay night Heaven's Feel III Spring Song. Inoltre, nel corso di queste ultime settimane sono giunte novità anche a riguardo delle nuove puntate di Fate/Grand Order Babylonia.