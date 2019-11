La light novel Is It Yes, No, or Somewhere in Between? verrà adattata in un anime

Recentemente è stato ufficialmente annunciato che Sì ka No ka Hanbun ka (Is It Yes, No, Somewhere in Between?), raccolta di light novel realizzate da Michi Ichiho, vedrà il sopraggiungere di una serie anime di cui per il momento non sono state ancora rilasciate informazioni concrete, compresa la premiere.

La storia della light novel segue le vicende di Kei Kunieda, un giovane e famoso presentatore televisivo che mantiene un'aspetto di facciata composto e idilliaco nella sua vita professionale, nascondendo però al contempo un forte odio nei confronti di tutti coloro che lavorano insieme a lui, definendoli degli sciocchi incompetenti. Tuttavia, una serie d'eventi imprevisti permette allo scrittore Ushio Tsuzuki di scoprire questo lato più acerbo di Kei.

La light novel è stata originariamente lanciata nel novembre del 2014, il tutto con illustrazioni di Lala Takemiya. L'opera ha visto la pubblicazione del terzo volume nel 2016, mentre nel 2017 è stato rilasciato il primo volume di una serie spin-off dedicata all'opera.

Fin dal suo debutto, la serie ha saputo riscuotere ottimi risultati in termini di critica e pubblico, classificandosi al primo posto nella categoria Next BOOKS di Kono BL ga Yabai nel 2016, al secondo posto, nel 2017, al primo nel 2018 e ancora una volta primo nel 2019. La serie si è inoltre classificata al terzo posto nella categoria "romanzi leggeri" dei Sugoi Japan Awards di Yomiuri Shimbun nel 2017.