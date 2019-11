La light novel Super Cub Bishōjo Motorbike vedrà il sopraggiungere di un adattamento anime

A quanto pare, è giunto un po' a sorpresa l'annuncio che Super Cub Bishōjo Motorbike, light novel scritta da Tone Koken e illustrata da Hiro, vedrà il sopraggiungere di un adattamento anime che probabilmente verrà distribuito a livello globale da parte di Amazon, società sempre più attenta alle produzioni anime.

Il tutto è stato rivelato direttamente da Kadokawa e Amazon, i quali hanno infatti indicato tra i futuri progetti proprio l'arrivo dell'adattamento anime, novità pubblicata probabilmente per errore visto che le società hanno prontamente cancellato il tutto, ma ciò non è bastato per scampare al vigile occhio dei fan. Per adesso non sono state svelate informazioni di alcun tipo sulla produzione, per cui non possiamo far altro che attendere e vedere cosa ci riserverà il futuro, il tutto nel mentre che Kadokawa si prepara rilasciare il sesto volume della light novel, atteso per il 1° dicembre 2019.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di Koguma, liceale che non ha amici, familiari o hobby. La sua triste e monotona vita viene però scossa dall'ottenimento di una moto Honda Super Cub grazie alla quale la giovane entra in contatto con il suo compagno di classe Reiko. L'improvvisa apparizione della moto diventerà così il filo conduttore per un nuovo mondo di possibilità e scoperte che daranno nuova energia a una ragazza che era oramai priva di qualsivoglia emozione.

Oltre alla visual novel, Super Cub Bishōjo Motorbike ha visto anche il sopraggiungere di un adattamento manga pubblicato sul Web Comic Newtype nel dicembre 2017 e di cui il terzo volume è stato rilasciato lo scorso agosto, segno di come la serie si sia guadagnata una buona fetta di fan.



Parlando di nuove produzioni, giusto recentemente è stato rilasciato il primo teaser trailer di Shikizakura.