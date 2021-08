Ecco la linea d'abbigliamento Naruto x Champion, pronti a vestirvi come i ninja di Konoha?

La moda dell'estate è legata a doppio filo con Naruto, l'intramontabile opera di Masashi Kishimoto che ha trovato un sequel in Boruto: Naruto Next Generations. Se volete portare sempre con voi i ninja di Konoha, è in arrivo la nuova linea d'abbigliamento sportivo firmata Champion x Naruto.

Dal 13 agosto, nei negozi e online è in arrivo la nuova collezione Champion dedicata a Naruto. Il marchio d'abbigliamento sta infatti per lanciare una linea sportiva pensata appositamente per i fedelissimi dell'opera di Kishimoto.

"La collezione comprende felpe con cappuccio reverse weave e magliette a maniche corte heritage da uomo, felpe con cappuccio reverse weave e magliette a maniche corte heritage da donna, e felpe con cappuccio e magliette per bambini", ha annunciato Champion in un recente comunicato stampa.



"Inoltre, i fan possono recarsi in qualsiasi negozio Champion per un'opportunità esclusiva: personalizzare il proprio merchandise con toppe scelte a mano, che includono personaggi come Naruto Sage Mode, Gaara, Shikamaru, Tsunade, Hashirama, Tobirama e Hiruzen, oltre che i simboli del Clan Uzumaki e Uchiha, le nuvole di Alba e lo Sharingan!".



La collezione, di cui potete ammirare alcuni pezzi, promette una vestibilità perfetta, ideale sia per l'allenamento (nella via del ninjutsu) che per la vita quotidiana. Cosa ne pensate, acquisterete qualche capo di questa linea? Nel corso di Tokyo 2020, i ninja di Konoha hanno invaso le Olimpiadi. Ecco il protagonista e Sasuke in meraviglioso cosplay di Naruto.