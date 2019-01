Link di The Legend of Zelda visto dagli occhi di Akira Toriyama

The Legend of Zelda è un pezzo di storia videoludica che continua ancora oggi, ma non si può dire la stessa per i prodotti d'animazione collegati al franchise. Alcuni fan però sperano ancora in una serie anime all'altezza del titolo, e perché non immaginarla in uno stile retrò con magari un character design ispirato dalla mano di Akira Toriyama?

Max G, tramite il suo account Twitter BrainDumpTweets ha condiviso un'illustrazione che ritrae Link, il famoso protagonista di The Legend of Zelda, con uno stile molto anni '80 e il character design ispirato ai lavori di Toriyama, come Dragon Ball e Dr. Slump. In seguito, la disegnatrice Emma Knoch, sempre tramite Twitter, ha migliorato l'immagine aggiungendo un'animazione sotto forma di GIF in pieno stile Dragon Ball.

Il Link presentato è molto rotondetto, quasi somigliante a Crilin, specie per l'espressione del volto. Nonostante l'illustrazione possa sembrare scarna, lo stile anni '80 con colori in tricromia fanno capire che The Legend of Zelda è pronto per ottenere una propria serie animata, stavolta fatta con i crismi del caso. Magari questa animazione farà da preludio alla tanto chiacchierata serie su The Legend of Zelda immaginata da Adi Shankar.