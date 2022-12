Lionel Messi in Blue Lock dopo la vittoria dell'Argentina: la fanart del genio albiceleste

La Pulga è un soprannome che ogni appassionato di calcio conosce. Ovviamente questo soprannome appartiene a Lionel Messi, detto Leo, stella mondiale che da sedici anni e più regala magie sui campi europei, dapprima con la maglia del Barcellona e adesso con quella del Paris Saint German. Al momento però, Messi sta giocando con l'Argentina.

I mondiali 2022 in Qatar stanno sorridendo alla formazione albiceleste, trainata per la maggior parte proprio da Messi. Il campione sudamericano sta giocando uno dei mondiali migliori della sua carriera e, grazie anche all'apporto dei compagni di squadra, è arrivato fino in finale, che verrà giocata il 18 dicembre contro una squadra tra Francia e Marocco. Ovviamente il mondiale ha effetti anche collaterali, con crossover con altri medium, ad esempio quello di anime e manga.

È ben noto che nel settore sia infatti arrivato un altro spokon, il famoso Blue Lock, un anime dove alcuni giovani giapponesi sono stati rinchiusi in una struttura dove devono migliorare all'inverosimile le loro abilità calcistiche e la loro cattiveria, così da regalare al Giappone dei nuovi giocatori molto offensivi per puntare ai mondiali. Se da una parte i mangaka hanno celebrato le vittorie del Giappone ai mondiali, tra cui quello di Blue Lock, dall'altra ci sono tanti fan che hanno sfruttato lo stile di Blue Lock per realizzare fan art molto speciali.

Quella che vi presentiamo oggi è una fan art che vede Lionel Messi nello stile di Blue Lock. Haku, alias di Facundo Sosa, è un illustratore che ha realizzato Messi in versione anime e ha aggiunto intorno le varie fasce luminose blu che indicano lo stato di grazia di un giocatore, proprio come accade nell'anime.

Purtroppo il progetto Blue Lock non ha funzionato nella realtà, dato che il Giappone è stato eliminato.