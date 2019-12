LiSA vi augura buone feste cantando l'Ending di Alicization "Unlasting" in un solo take

Dopo l'incredibile successo riscosso dal video poche settimane fa in cui cantò in un solo take l'intera Opening di Demon Slayer, la famosa popstar giapponese LiSA è tornata ospite dei ragazzi di THE FIRST TAKE, esibendosi ancora con una volta "Unlasting", il meraviglioso Ending Theme di Sword Art Online Alicization - War of Underworld.

Il format di THE FIRST TAKE è generalmente ritenuto insidioso da parte degli artisti perché non ammette errori e non concede seconde possibilità. I cantanti che accettano l'invito infatti, devono esibirsi cantando in live acustico senza interruzioni l'intero brano da loro preparato. Il video dello scorso 6 dicembre in cui la giovane popstar si esibì con Gurenge ottenne circa 2 milioni di visualizzazioni nei primi due giorni, ed è attualmente prossimo a superare le 8 milioni di views.

LiSA è quindi tornate ospite con uno degli Ending Theme migliori del 2019, Unlasting da War of Underworld. Come potete vedere la voce della cantante è praticamente identica a quella post Mix & Master, sinonimo di grande talento della cantante giapponese.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste letto la news apposita poi, ne approfittiamo per ricordarvi che Sword Art Online: Alicization - War of Underworld manderà in onda l'ultimo episodio questo sabato, e tornerà successivamente con la seconda parte della stagione nel marzo del 2020.