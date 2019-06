Listeners: primi nuovi dettagli e locandina dell'anime di Dai Sato

Nel panorama animato attuale stanno iniziando a fiorire gli anime incentrati sul tema della musica. Uno di questi, partito nella stagione primaverile grazie a Netflix, è Carole & Tuesday di Watanabe, a cui seguirà nel corso del prossimo anno Listeners, nuovo progetto dello sceneggiatore dell'immortale Cowboy Bebop Dai Sato.

Sia Sato che Watanabe hanno lavorato su Cowboy Bebop, anime del vecchio millennio che colpì particolarmente per le musiche e sembra che entrambi abbiano portato questo ricordo e fatto sbocciare in nuovi prodotti. Stavolta Sato, insieme ai colleghi JIN e Taichi Hashimoto, sta creando la nuova storia Listeners, annunciata solo pochi giorni fa.

Grazie all'apertura della pagina Twitter ufficiale, la produzione ha iniziato a divulgare i primi dettagli su questa nuova opera musicale. La serie sarà incentrata sull'incontro tra un ragazzo e una ragazza e un mondo incentrato sul rock. Oltre al trio di creatori Sato, JIN e Hashimoto, lo staff di Listeners vedrà partecipare pomodorosa nel ruolo di character design, mentre anche la compagnia Slow Curve di Hashimoto sta partecipando attivamente nella produzione e promozione del progetto.

In calce potete osservare la prima locandina della serie mentre la sinossi è la seguente: "La grande sinfonia adolescenziale è ambientata in un mondo dove non esiste nulla chiamato 'musica'. Un ragazzo conosce Myu, una ragazza misteriosa con una spina input audio vuota nel proprio corpo. Quando viene collegata a un amplificatore, qualcosa metterà in moto un cambiamento nel mondo... Così inizia il viaggio del suono che non verrà mai dimenticato".