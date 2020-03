Listeners: rivelati il numero di episodi dell'anime dallo sceneggiatore di Cowboy Bebop

Sin dal suo primo annuncio diversi mesi fa, Listeners ha dettato non poche attenzioni ai fan grazie allo staff chiamato in causa per partecipare al progetto. Tra di essi, indubbiamente, spicca Dai Sato, celebre sceneggiatore di serie televisive del calibro di Cowboy Bebop ed Eureka Seven.

Come confermato dallo stesso scrittore, Listeners sarà prettamente di natura sci-fi, proponendo una straordinaria avventura all'insegna della musica. Il debutto dell'anime è previsto per il prossimo 4 aprile in Giappone, mentre in Occidente i diritti sono in esclusiva Amazon Prime Video che, tuttavia, non ha ancora rivelato se la serie uscirà in simulcast o direttamente al termine della distribuzione in patria. Ad ogni modo, stando alle prime novità reperibili dall'edizione home video, Listeners ci accompagnerà per soltanto 12 puntate.

"La storia segue le avventure di un ragazzo e una misteriosa ragazza di nome Myu che possiede un'entrata jack fissata al corpo. I due non sanno, tuttavia, che quando il jack di Myu sarà collegato ad un amplificatore il mondo cambierà per sempre. Questa è la storia di un viaggio musicale che non sarà mai dimenticato."

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla nuova opera scritta da Dai Sato e animata presso lo studio Mappa (Yuri!!! on Ice, Banana Fish)? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata al trailer promozionale di Listeners.